Синоптики розповіли, якої погоди чекати у вересні

У вересні синоптики прогнозують теплу погоду. Середньомісячна температура повітря становитиме 14-18 градусів. Про це інформує Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, середня місячна температура передбачається 14-18°, в Карпатах – 11-12°, що близько до кліматичної норми. Місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, в Карпатах місцями – 87-103 мм, що в межах кліматичної норми.

Синоптики також зауважують, що середня місячна температура повітря у вересні становить 13-17°, у південній частині – місцями 18-20°, в гірських районах – 9-15° тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря становив 1-8° морозу, на півдні – місцями 0-1° тепла, в Криму – до 5° тепла. Натомість абсолютний максимум температури повітря – 33-38° тепла, в гірських районах – 24-32°.

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