На ремонт закривають частину траси Львів–Мукачево

Із 10 вересня у Надвірнянському районі Івано-Франківської області вводять обмеження руху автомобільного транспорту на автодорозі державного значення Н-09 Мукачево–Львів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила служба автомобільних доріг Івано-Франківської області.

Обмеження руху вводять через капітальний ремонтом шляхопроводу Н-09 Мукачево–Львів на 254 км дороги, що у Делятині.

Рух автотранспорту, габарит по висоті яких становить до 3 м, здійснюється за тимчасовою схемою об’їзду.

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Об’їзд транспортних засобів із габаритом по висоті понад 3 м здійснюється через смт Ланчин – м. Коломию – смт Яблунів – смт Делятин, а транспортних засобів вагою понад 24 т – через м. Надвірна – с. Марківці – смт Отинія – м. Коломия – смт Яблунів – с. Заріччя – смт Делятин.

На автодорогах Н-09 Мукачево–Львів, Н-10 Стрий–Мамалига, Р-24 Татарів–Кам’янець-Подільський, Т-09-06 Івано-Франківськ–Надвірна та Т-09-05 Делятин – Раківчик виставлені відповідні дорожні знаки.

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