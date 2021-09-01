На Львівщині безробітних жінок більше, ніж чоловіків

На Львівщині статус безробітного мають 19,5 тис. осіб. Серед безробітних – 62% – це жінки. Про це інформує відділ організаційно-інформаційної роботи Львівського обласного центру зайнятості.

У центрі зайнятості кажуть, що вік безробітних жінок складає від 35 до 54 років. Разом з тим, жінки є більш активні на ринку праці, охоче погоджуються на професійне навчання, перенавчання чи підвищення кваліфікації, швидше повертаються до трудової діяльності.

«У січні-липні професійним навчанням було охоплено 1855 жінок, а чоловіків майже вдвічі менше – 980 осіб. Профорієнтаційними послугами фахівців служби зайнятості з метою визначення професійного спрямування скористалися 24,6 тис. жінок і лише 16,4 тис. чоловіків», – кажуть в обласному центрі зайнятості.

У темпах працевлаштування жінки також випереджають чоловіків: упродовж семи місяців поточного року за сприяння служби зайнятості роботу знайшли 9,6 тис. жінок (54% всіх працевлаштованих), серед котрих 7,1 тис. (або 58%) становили жінки зі статусом безробітного.

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До слова, чверть колишніх клієнток служби зайнятості поповнили персонал сфери торгівлі та послуг, тоді як 51% чоловіків працевлаштовані робітниками з обслуговування устаткування і машин, а також кваліфікованими робітниками з інструментом.

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