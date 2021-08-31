ОСТАННІ НОВИНИ

Зима в Україні може зникнути за 20-25 років, – голова Укргідрометцентру

Ольга Денисяка

|

Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда припускає, що за 20-25 років зими в Україні може вже не бути через глобальне потепління й зміни клімату, передає Парламент.UA.

За його словами, середньорічна температура за останні кілька років збільшилась на 1,6-1,7 градуса Цельсія. ТАокж щороку зменшується зимовий період. Якщо все так і продовжуватиметься, то не виключено, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде.

«Глобальне потепління, звісно, не могло оминути Україну. Скажу більше, наша держава належить до тих країн, в яких воно досить відчутно – середньорічна температура за останні кілька років збільшилась на 1,6-1,7 градуса Цельсія. Крім того, щороку в середньому на 10-15 днів збільшується теплий літній період, а зимовий скорочується. Якщо все так і продовжуватиметься, то не виключено, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде», –  заявив Кульбіда.

Водночас він зазначив, що цього року в Україні буде найбільший врожай за всю історію, починаючи від Київської Русі. Все це через сприятливі погодні умови, які були під час посівної. Зокрема, цього року очікується найбільший врожай кукурудзи та озимих культур.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України
Анастасія ПИЖ
Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України

Гідна робота завжди поруч Сезон літнього відпочинку, пляжів і пікніків у горах потроху добігає кінця. Настає час, кол...

Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод

Час спекотних літніх відпусток добігає кінця, але не варто сумувати, якщо ви ще нікуди не вибралися, бо попереду – оксам...

Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо
Дарина Романишин
Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо

Вже у вівторок, 24 серпня, у Токіо стартують шістнадцяті паралімпійські ігри. 143 українські атлети позмагаються  у 15 в...

Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році

На засіданні 13 серпня виконавчий комітет Львівської міської ради офіційно запровадив автоматизовану систему оплати прої...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів