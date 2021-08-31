Зима в Україні може зникнути за 20-25 років, – голова Укргідрометцентру

Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда припускає, що за 20-25 років зими в Україні може вже не бути через глобальне потепління й зміни клімату, передає Парламент.UA.

За його словами, середньорічна температура за останні кілька років збільшилась на 1,6-1,7 градуса Цельсія. ТАокж щороку зменшується зимовий період. Якщо все так і продовжуватиметься, то не виключено, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде.

«Глобальне потепління, звісно, не могло оминути Україну. Скажу більше, наша держава належить до тих країн, в яких воно досить відчутно – середньорічна температура за останні кілька років збільшилась на 1,6-1,7 градуса Цельсія. Крім того, щороку в середньому на 10-15 днів збільшується теплий літній період, а зимовий скорочується. Якщо все так і продовжуватиметься, то не виключено, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде», – заявив Кульбіда.

Водночас він зазначив, що цього року в Україні буде найбільший врожай за всю історію, починаючи від Київської Русі. Все це через сприятливі погодні умови, які були під час посівної. Зокрема, цього року очікується найбільший врожай кукурудзи та озимих культур.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.