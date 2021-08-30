Український призер Паралімпіади відмовився від фото з росіянами

Український бігун Ігор Цвєтов, який виграв срібну нагороду на Паралімпіаді на дистанції 100 метрів, відмовився від фото з бігунами із Паралімпійського комітету Росії під час церемонії нагородження. Про це пише Суспільне.

Цвєтов у фіналі 100-метрівки протистояв трьом бігунам із ПКР – Дмітрію Сафронову, Артєму Калашяну та Давіду Джатієву. Калашяна та Джатієва українець випередив, але Сафронову поступився у боротьбі за «золото».

Через деякий час після фінішу спортсмени вийшли на церемонію нагородження. На ній були присутніми усі три призери Паралімпіади у 100-метрівці – Сафронов, Калашян, а також Цвєтов.

Представники ПКР запропонували Цвєтову зробити фото призерів. Але український бігун від них відсторонився.

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У підсумку бігуни з ОКР сфотографувалися удвох на церемонії нагородження. Цвєтова поруч із ними не було.

Нагадаємо, під час Олімпіади у Токіо українська легкоатлетка Ярослава Магучіх зробила з представницею команди ОКР (Олімпійський комітет Росії, – ред.) Марією Ласіцкене.

19-річна Ярослава Магучіх є молодшим лейтенантом Збройних сил України. Натомість Марія Ласіцкене має звання капітана Збройних сил Росії. Також вона є довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента РФ.

За Ярославу Магучіх заступився львівський каратист та депутат Львівської районної від об’єднання «Самопоміч» Станіслав Горуна. Він заявив, що «Спорт – поза політикою».

Згодом Магучіх заявила, що у її діях не було жодного політичного підтексту.

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Фото: UA: Перший