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У Львові з 1 вересня на усіх маршрутах побільшає кількість транспорту

Вероніка Рой

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З 1 вересня, у зв’язку із зростанням пасажиропотоку, у Львові  на усіх маршрутах побільшає кількість трамваїв та автобусів. Про це у понеділок, 30 серпня, під час брифінгу повідомив керівник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.

За його словами, загалом 1 вересня випуск транспорту зросте орієнтовно на 67 одиниць на усіх маршрутах. Здебільшого на кожному із них буде більше на дві, три одиниці транспорту.

«З вересня громадський транспорт Львова повертається до звичного графіку роботи. Практично на усіх маршрутах буде збільшено кількість транспорту, зважаючи на зростання пасажиропотоку. Загалом планується, що випуск транспорту зросте на 67 одиниць. Ми говоримо про 10 одиниць трамваїв, 30 одиниць транспорту комунального АТП-1 і 27 приватних перевізників. Але до кінця місяця ми передбачаємо ще певне збільшення. Плануємо додати 10 одиниць транспорту», – зазначив Орест Олеськів.

Керівник управління транспорту ЛМР зауважив, що також будуть відкореговані графіки щодо вечірніх та ранкових рейсів. Їх також буде збільшено.

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Побільшає і громадського транспорту, якими часто користують студенти. Орест Олеськів зауважив, що мова йде про трамвай №2 та автобус №15.

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