Львівських школярів кличуть на безкоштовні IT-заняття

З 4 по 26 вересня у Львові проведуть вісім безкоштовних занять, де кожен школяр зможе спробувати себе в ролі ІТ-шника та створити власний ІТ-продукт. Про це інформують в департаменті освіти і науки ЛОДА.

Зі школярами працюватимуть професіонали з різних сфер – засновники ІТ-підприємств, провідні фахівці міжнародних ІТ-компаній. Взяти участь у літніх ІТ-фестинах зможуть школярі віком 9-15 років.

Воркшопи пройдуть у форматі живих занять в аудиторіях бізнес-центру «Технопарк», що на вул. Федьковича, 60А у Львові. Кількість учасників обмежена – до 12 осіб. Обов’язкова попередня реєстрація за посиланням.

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Розклад IT-занять:

4 вересня о 13:00 для школярів 12 – 16 років «6 кроків розробки вітальної листівки на день народження у програмі Adobe Photoshop».

4 вересня о 13:00 для школярів 8 – 11 років «Зроби власний анімований мульт у сервісі Animaker».

11 вересня о 13:00 для школярів 12 – 16 років «Створимо авторський мерч з улюбленим персонажем та ефектом 3D у редакторі Adobe Photoshop».

11 вересня о 13:00 для школярів 8 – 11 років «Створи власну комп’ютерну гру в середовищі Microsoft KODU Game Lab».

19 вересня о 13:00 для школярів 12 – 15 років «Зробимо персональну web-візитку за 1 годину».

19 вересня о 13:00 для школярів 10 – 12 років «Створи власну 3D-модель персонажа Маrvel у програмі Tinkercad».

26 вересня о 13:00 для школярів 10 – 16 років воркшоп «Стань майстром художньої фотографії: фішки зйомки у стилі Flat Lay».

26 вересня о 13:00 для школярів 12 -16 років воркшоп «Стань зіркою відеоблогінгу: опануй таємниці монтажу відео для YouTube».

26 вересня о 13:00 для школярів 10 -15 років майстер-клас «Як створити доповнену та віртуальну реальність».

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