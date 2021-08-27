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Україну за два місяці відвідали майже 30 тисяч туристів із арабських країн

Вероніка Рой

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Майже 30 тисяч туристів із арабських країн відвідали Україну за останні два місяці, повідомив начальник відділу прикордонної служби «Бориспіль-1» Віталій Титовець. Про це пише Радіо Свобода.

«Цього року у зв’язку з відкриттям нових маршрутів, а саме маршрутів із арабськими країнами, такими як Саудівська Аравія, у нас суттєво зріс в’їзд громадян Саудівської Аравії, Катару. За останні два місяці до нас в’їхали майже 30 тисяч лише таких іноземних туристів», – сказав Титовець 26 серпня на брифінгу в аеропорту «Бориспіль» у Києві.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю видання назвав зростання туристичного потоку з Саудівської Аравії в Україну «шансом», який треба «перетворити на постійну практику».

Державне агентство України з туризму назвало країни Перської затоки перспективним напрямком для індустрії, враженої через коронавірусні обмеження. У червні агентство запросило представників саудівських туристичних агенцій на екскурсію Україною, і їхні позитивні відгуки про українську природу та українську кухню, а також гостинність спричинили зростання туристичного потоку.

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