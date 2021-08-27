У Львові відкрили пам’ятник сину Моцарта

У четвер, 26 серпня, в рамках 5-го міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt та до 230-літнього ювілею композитора Франца Ксавера Моцарта на площі Маланюка, що в центрі Львова, відкрили пам’ятник на його честь. Про це інформує пресслужба Львівської міськради.

Ініціаторами встановлення скульптури є Міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt разом з Міжнародною фундацією Моцартеум у Зальцбурзі (Австрія) та науковим товариством Mozartiana Galicia.

«Видатний син Вольфганга Амадея Моцарта жив і творив у Львові майже 30 років, але його ім’я фактично було забуте. 5 років тому ми почали велику справу – заснували фестиваль LvivMozArt. Ми стартували із виконання творів Франца Ксавера Моцарта, потім привезли до Львова оригінальну скрипку Моцарта, згодом почали досліджувати його біографію (і цього року випустимо в друк велику документальну працю про композитора, аналогів якому немає у світі) і зараз відкриваємо його скульптуру. Це унікальна подія, адже Моцарт ніби повертається до рідного йому міста Львова. Ця скульптура – це сучасний погляд на класику, адже мистецтво і музику не можна перетворювати на музейний експонат. Дуже сподіваємось, що ми всіма нашими ініціативами перетворимо Львів на одну з культурних столиць цілого світу та зможемо давати Європі щось таке, про що вони не знають», – розповіла арт-директорка та співзасновниця фестивалю LvivMozArt Оксана Линів.

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Особливим акцентом проєкту є те, що алегоричну постать Франца Ксавера Моцарта створив інтернаціональний відомий австрійський скульптор Себастьян Швайкерт. Митець народився у Німеччині, навчався в мистецьких академіях Берліна, Відня та Бремена. Його роботи регулярно беруть участь в міжнародних виставках та конкурсах. Скульптор викладає у Віденській академії мистецтв та має власні ательє у Відні та Зальцбурзі.

«Львів має нову скульптуру. Ксавер Моцарт – вічне дитя, вічний син Моцарта з Відня. Ксавер Моцарт з великою перукою свого батька, яка завжди була йому завелика. В 16 років він втік з Відня, нікому нічого не сказавши, і 30 років прожив у Галичині, більшість часу – у Львові. Він жив тут 30 років, був громадянином цього міста, тому він стоїть тут без постаменту, він стоїть на рівні з громадянами міста. Він тут диригував, писав музику. Для того, щоб він не був вже аж настільки голим, я поставив йому на коліна ноти, і це ноти моєї улюбленої його п’єси. Якщо зазирнути, то їх можна побачити», – зазначив Себастьян Швайкерт.

Скульптура показує сина Моцарта у символічному диригентському русі, з перебільшеною старовинною бароковою перукою, яка символізує його зв’язок з легендарним батьком, відповідальність перед славою якого він все життя відчував, а також з його дідом Леопольдом, основоположником музичної династії Моцартів.

Під перукою чітко проглядається портрет Франца Ксавера Моцарта в типовому образі композитора доби романтизму, що символізує зміну мистецьких епох. Легка танцювальна поза та театральний диригентський жест означають зв’язок Моцарта-молодшого зі Львовом, коли він декілька років поспіль він був капельмейстером, а пізніше – головним диригентом Цісарсько-королівського привілейованого міського театру, а також диригентом та засновником відомого у Львові Товариства Св. Цецилії.

У мерії зауважують, що площа Маланюка, де знаходиться пам’ятник, відповідає концепції проєкту як своїм історично-географічним розташуванням, так і тісною дотичністю до музичної культури міста. Мета – перетворити площу на мистецький осередок, де поряд з скульптурою Моцарта можна буде проводити опен-ейр події, камерні концерти, мистецькі заходи для дітей, театральні перформанси та інше. Нова оригінальна скульптура повинна стати популярним місцем серед туристів та, особливо, молоді.

Під час відкриття скульптури Ф. К. Моцарту відбулася світова прем’єра святкової кантати «Меланхолійна кантата на честь львівського Моцарта», написаної сучасним композитором Богданом Сегіним спеціально до події. Ідея твору полягає у накресленні двох особистих сюжетів львівського Моцарта, які тісно переплелись між собою і сформували його як митця та чоловіка. Таємниця стосунків митця з містом, його прихильністю та свободою.

Довідка

Франц-Ксавер-Вольфґанґ Моцарт – молодший син композитора Вольфганга Амадея Моцарта, піаніст, диригент, композитор і педагог.

Більша частина його життя пов’язана із Галичиною та Львовом, де він зумів пройти шлях від приватного вчителя музики до найбільш помітної постаті у культурному житті краю.

Франц Ксавер прожив на українських теренах близько тридцяти років. Він був прекрасним концертуючим піаністом, талановитим педагогом і композитором. Його творчому перу належить понад 30 опусів: низка фортепіанних, вокальних, ансамблевих та симфонічних композицій.

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Фото: ЛМР