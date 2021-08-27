Низка вулиць у Львові та Брюховичах 27 серпня буде без світла

У п’ятницю, 27 серпня, низка вулиць у Львові та Брюховичах залишаться без електропостачання через проведення ремонтних робіт. Про це інформує Гаряча лінія «Львівобленерго».

Так, з 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у м. Львові будуть вулиці:

Нечуя – Всі;

Косинського – всі;

Сірка – 10-14;

Суботівська – 2-15;

Широка – 41;

Ангарна – 18.27;

Вигоди – 21;

Планерна – 12;

Орельська – 33-53;

Машиністів – 24-37;

Кузнярівка – 3-71;

Дучимінська – 19-27 непарні;

Геца – Всі;

Сушка – Всі;

Миколайчука – 9;

Старознесенська – 163.200-200А;

Бескидська – всі.

Також з 10:00 год. до 18:00 год. без електроенергії у смт Брюховичі будуть вулиці:

Арктична – всі;

Горобиння – всі;

Полунична – всі;

Далека – всі;

Чорнична – всі;

Ожинова – всі;

Бірківська – всі;

Арктична – всі;

Соколина – всі;

Медова – всі;

Житня – всі;

Пшенична – всі;

Бічна Арктична – всі;

Проліскова – всі.

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