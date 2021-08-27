Низка вулиць у Львові та Брюховичах 27 серпня буде без світла

У п’ятницю, 27 серпня, низка вулиць у Львові та Брюховичах залишаться без електропостачання через проведення ремонтних робіт. Про це інформує Гаряча лінія «Львівобленерго».
Так, з 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у м. Львові будуть вулиці:
- Нечуя – Всі;
- Косинського – всі;
- Сірка – 10-14;
- Суботівська – 2-15;
- Широка – 41;
- Ангарна – 18.27;
- Вигоди – 21;
- Планерна – 12;
- Орельська – 33-53;
- Машиністів – 24-37;
- Кузнярівка – 3-71;
- Дучимінська – 19-27 непарні;
- Геца – Всі;
- Сушка – Всі;
- Миколайчука – 9;
- Старознесенська – 163.200-200А;
- Бескидська – всі.
Також з 10:00 год. до 18:00 год. без електроенергії у смт Брюховичі будуть вулиці:
- Арктична – всі;
- Горобиння – всі;
- Полунична – всі;
- Далека – всі;
- Чорнична – всі;
- Ожинова – всі;
- Бірківська – всі;
- Арктична – всі;
- Соколина – всі;
- Медова – всі;
- Житня – всі;
- Пшенична – всі;
- Бічна Арктична – всі;
- Проліскова – всі.
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Вероніка Рой