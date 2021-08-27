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Низка вулиць у Львові та Брюховичах 27 серпня буде без світла

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 27 серпня, низка вулиць у Львові та Брюховичах залишаться без електропостачання через проведення ремонтних робіт. Про це інформує Гаряча лінія «Львівобленерго».

Так, з 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у м. Львові будуть вулиці:

  • Нечуя – Всі;
  • Косинського – всі;
  • Сірка – 10-14;
  • Суботівська – 2-15;
  • Широка – 41;
  • Ангарна – 18.27;
  • Вигоди – 21;
  • Планерна – 12;
  • Орельська – 33-53;
  • Машиністів – 24-37;
  • Кузнярівка – 3-71;
  • Дучимінська – 19-27 непарні;
  • Геца – Всі;
  • Сушка – Всі;
  • Миколайчука – 9;
  • Старознесенська – 163.200-200А;
  • Бескидська – всі.

Також з 10:00 год. до 18:00 год. без електроенергії у смт Брюховичі будуть вулиці:

  • Арктична – всі;
  • Горобиння – всі;
  • Полунична – всі;
  • Далека – всі;
  • Чорнична – всі;
  • Ожинова – всі;
  • Бірківська – всі;
  • Арктична – всі;
  • Соколина – всі;
  • Медова – всі;
  • Житня – всі;
  • Пшенична – всі;
  • Бічна Арктична – всі;
  • Проліскова – всі.

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