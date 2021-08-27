Головний санітарний лікар прогнозує, що пандемія триватиме 2-5 років

Заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар Ігор Кузін прогнозує, що пандемія COVID-19 може тривати ще від двох до п’яти років. Про це він заявив в інтерв’ю BBC News Україна.

За його словами, цьогоріч пандемія точно не закінчиться.

«У цьому році це точно не закінчиться. Вірус швидко мутує і кожного місяця ми можемо стикатися з новими штамами. Але і наука не стоїть на місці, з’являються нові вакцини. Це буде тривати принаймні ще кілька років. Від двох до п’яти. Поки не з’явиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді або універсального щеплення, або лікування», – зауважив Ігор Кузін.

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