Повідомити про відсутність світла можна в чат-ботах у Viber і Telegram

Відтепер повідомити про відключення електроенергії можна у чат-ботах «Львівобленерго» у Viber та Telegram. Про це повідомили у «Львівобленерго».
Приєднатись до сервісів «Львівобленерго» можна, відсканувавши QR-код на картинці нижче. Окрім цього, в Telegram можна знайти чат-бот, ввівши Львівобленерго у пошуковій стрічці. Аби скористатись цією функцією потрібно обрати кнопку «Немає світла» і відповісти на кілька уточнювальних запитань чат-бота.
У «Львівобленерго» зауважують, що наразі сервіс перебуває на етапі впровадження та вдосконалення.
Загалом у чат-ботах користувачі можуть:
- подавати показники;
- отримувати повідомлення про аварійні та планові роботи;
- переглянути нарахування;
- дистанційно замовити послуги:
- коригування неправильного показника,
- зміну власника рахунку,
- встановлення зонного лічильника,
- заміну неробочого лічильника.
У найближчому майбутньому перелік доступних послуг у чат-ботах планують розширити.
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Вероніка Рой