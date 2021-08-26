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Повідомити про відсутність світла можна в чат-ботах у Viber і Telegram

Вероніка Рой

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Відтепер повідомити про відключення електроенергії можна у чат-ботах «Львівобленерго» у Viber та Telegram. Про це повідомили у «Львівобленерго».

Приєднатись до сервісів «Львівобленерго» можна, відсканувавши QR-код на картинці нижче. Окрім цього, в Telegram можна знайти чат-бот, ввівши Львівобленерго у пошуковій стрічці.  Аби скористатись цією функцією потрібно обрати кнопку «Немає світла» і відповісти на кілька уточнювальних запитань чат-бота.

У «Львівобленерго» зауважують, що наразі сервіс перебуває на етапі впровадження та вдосконалення.

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Загалом у чат-ботах користувачі можуть:

  • подавати показники;
  • отримувати повідомлення про аварійні та планові роботи;
  • переглянути нарахування;
  • дистанційно замовити послуги:
  • коригування неправильного показника,
  • зміну власника рахунку,
  • встановлення зонного лічильника,
  • заміну неробочого лічильника.

У найближчому майбутньому перелік доступних послуг у чат-ботах планують розширити.

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