Повідомити про відсутність світла можна в чат-ботах у Viber і Telegram

Відтепер повідомити про відключення електроенергії можна у чат-ботах «Львівобленерго» у Viber та Telegram. Про це повідомили у «Львівобленерго».

Приєднатись до сервісів «Львівобленерго» можна, відсканувавши QR-код на картинці нижче. Окрім цього, в Telegram можна знайти чат-бот, ввівши Львівобленерго у пошуковій стрічці. Аби скористатись цією функцією потрібно обрати кнопку «Немає світла» і відповісти на кілька уточнювальних запитань чат-бота.

У «Львівобленерго» зауважують, що наразі сервіс перебуває на етапі впровадження та вдосконалення.

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Загалом у чат-ботах користувачі можуть:

подавати показники;

отримувати повідомлення про аварійні та планові роботи;

переглянути нарахування;

дистанційно замовити послуги:

коригування неправильного показника,

зміну власника рахунку,

встановлення зонного лічильника,

заміну неробочого лічильника.

У найближчому майбутньому перелік доступних послуг у чат-ботах планують розширити.

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