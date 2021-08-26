На Львівщині зійшли з рейок 13 вантажних вагонів. Низка поїздів затримується

У четвер, 26 серпня, на станції Глинна-Наварія, що на Львівщині, з рейок зійшли 13 вантажних вагонів. У зв’язку з цим є затримка у русі низки поїздів.

За даними Укрзалізниці, випадок стався близько 08:20 год. на станції Глинна-Наварія на Львівщині. За попередніми даними відомо, що з рейок зійшов вантажний потяг, який прямував за маршрутом Клепарів – Батьово та перевозив щебінь і залізну руду.

У Пустомитівській міськраді поінформували, що з рейок зійшли 13 вагонів товарного поїзда.

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Внаслідок сходу вагонів ніхто не постраждав. Пошкоджено вагони, колійне полотно та кілька опор контактної мережі. Для ліквідації наслідків аварії на місце події прибули спеціалізовані підрозділи регіональної філії «Львівська залізниця».

«На місці події працює спеціальна комісія Укрзалізниці, яка з’ясовує обставини та причини сходу вагонів. Техніка та аварійно-відновлювальні бригади працюють над усуненням наслідків події та відновленням повноцінного руху вантажних і пасажирських поїздів цією дільницею. Наразі рух поїздів забезпечуються парною колією. Змін маршрутів прямування пасажирських поїздів не планується», – кажуть у «Львівській залізниці».

Через аварію затримуються в дорозі пасажирські поїзди: №6 Херсон – Ужгород, №41 Дніпро – Трускавець, №46 Лисичанськ – Ужгород, №146 Ужгород – Львів та №807 Львів – Коломия. Час запізнення поїздів – від 50 хв. до 1 год. 20 хв.

Відновлення руху пасажирських поїздів по непарній колії на дільниці Глинна-Наварія – Львів планується протягом 24 годин, зміни маршрутів прямування пасажирських поїздів не планується.

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Фото: Пустомитівська міськрада