Львів’ян кличуть благодійний концерт підтримку Вікторії Полюги

У п’ятницю, 27 серпня, у Парку культури у Львові на благодійну концерт-вечірку задля лікування однорічної Вікторії Полюги, в якої діагностували спінальну м’язову атрофію. Про це інформують організатори заходу.

Захід відбудеться 27 серпня о 18:00 в Парку Культури (літня сцена). У програмі передбачені виступи діджеїв та танці під відомих виконавців Наталки Карпи, Назара Яцишина, Ярини Бадік та гурту Glamur.

«Ми організували подію так, щоб кожен знайшов своє до душі. Спершу ви зможете насолодитися чуттєвим концертом, а пізніше запалювати разом із запрошеними діджеями та зірковими гостями», – зазначає координатор проєкту Ростислав Юник.

Вхід на концерт – вільний. Відвідувачі самостійно можуть обрати суму, яку готові пожертвувати на підтримку маленької львів’янки. Усі зібрані кошти будуть перераховані організаторами за реквізитами.

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Зазначимо, в однорічної львів’янки Вікторії Полюги виявили спінальну м’язову атрофію, від якої поступово слабнуть усі м’язи. Через це втрачається здатність сидіти, тримати голову, а з часом і самостійно дихати.

Врятувати дитину може ін’єкція швейцарського препарату Zolgensma, вартість якої становить 65 млн грн. Станом на 23 серпня завдяки небайдужим вдалося зібрати понад 17,7 млн грн. Тож львів’ян просять долучитися до збору ще 37,2 млн грн. Для сім’ї дівчинки ця сума не підйомна. Тож усіх небайдужих просять допомогти врятувати життя дитини.

Реквізити для допомоги однорічній Вікторії Полюзі:

Приватбанк

4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (тато)

Ощадбанк

5167 8032 2632 0880 Коцовська Мар’яна (мама)

Monobank:

5375411404612058

UAH

Отримувач

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ВІКТОРІЯ СМА

Код отримувача: 44233657

UA413052990000026007031019925

Назва банку: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

PLN https://www.siepomaga.pl/viktoria-sma

PayPal: [email protected]

USD IBAN UA973052990000026201899325378

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

POLIUHA NAZAR

EUR IBAN: UA553052990000026207899325639

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

POLIUHA NAZAR

Приватбанк

5168742710339957 Коцовська Мар’яна (мама)

Приватбанк

5168 7427 1698 7346 Назар (тато)

Полюга

Міжнародні перекази через GoFundMe

https://gofund.me/60a44551

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