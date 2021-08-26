Ігор Кузін: «Система охорони здоров’я готова реагувати на виклик нової хвилі Covid»

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін про підготовку країни до нової хвилі коронавірусної інфекції, що викликана штамом «Дельта»:

«Кількість випадків інфікування штамом коронавірусу «Дельта» в Україні поступово зростає, проте така тенденція не має застати Україну зненацька… На даний момент в Україні визначено та підготовлено 256 лікарень, що надають спеціалізовану допомогу при COVID-19. Вони розподілені на заклади різних хвиль реагування. Потужність налічує близько 39 тис. ліжко-місць, із яких киснем забезпечено 96% ліжок.

Продовжується активна робота над адаптованими маршрутами пацієнтів аби доставити за необхідності пацієнтів в найближчі лікарні сусідніх регіонів за чітким і найкоротшим маршрутом.

Лабораторна мережа оснащена всіма необхідними витратними матеріалами для виявлення коронавірусу. На національному рівні сформовано запас тестів більше ніж на 2 млн досліджень (4 місяці інтенсивної роботи) та 2,3 млн експрес-тестів на визначення антигену. У вересні очікується постачання реагентів для проведення 4 мільйонів ПЛР досліджень та 2,8 млн швидких тестів на визначення антигену. Була також оновлена система відстеження контактних, завдяки чому вона стала набагато оперативніша.

З четвертого кварталу 2021 року запускається секвенування зразків у власній референс-лабораторії ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України». Також, впродовж 2021 року, продовжиться можливість діагностувати «Дельта» штам методом ПЛР на рівні областей та на національному рівні.

На рівні областей було закуплено та надано 14 790 кисневих концентраторів, 161 комп’ютерний томограф та 148 рентген-апаратів, що дало змогу повністю закрити потребу у КТ та рентген апаратах.

У рамках гуманітарної допомоги, 22-23 серпня Україна отримала від Польщі кисневі концентратори, кардіомонітори, пульсоксиметри, медичні рукавички, маски хірургічні тощо. Цей запас лише посилить вже існуючий резерв обладнання та засобів індивідуального захисту, який сформовано на рівні опорних лікарень.

Зараз система охорони здоров’я готова реагувати на виклик нової хвилі COVID-19, спричиненої «Дельта» штамом коронавірусу. Але пам’ятайте, що звичайні профілактичні заходи (носіння масок, миття рук, використання антисептиків, дотримання фізичної дистанції) зможуть захистити вас та ваших рідних від інфікування COVID-19, а вакцинація – убезпечить від важкого перебігу хвороби, госпіталізації чи смерті від COVID-19.

Записуйтеся на щеплення, щоб вберегти своє життя і здоров’я, а також людей поруч».

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