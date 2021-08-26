Для підопічних Центру опіки сиріт у Львові збирають шкільне приладдя. Як долучитись

Вихованці Центру опіки сиріт (УГКЦ) у Львові потребують практично усього шкільного приладдя. Львів’ян закликають допомогти зібрати дітей до нового навчального року. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова релігійної організації отець Роман Прокопець.

Напередодні нового навчального року до Центру опіки сиріт за допомогою звернулись сім’ї, які не мають змоги зібрати своїх дітей до школи. Тому священнослужителі організували збір канцтоварів та іншого приладдя для сиріт та потребуючих.

Всіх небайдужих просять долучатися й допомогти у зборі таких канцтоварів:

Зошити в косу лінійку/широку лінійку Зошити в клітинку Обкладинки на зошити Ручки Стирачки Прості олівці Кольорові олівці Фломастери Закладки в книжки Папка для зошитів Акварельні фарби Пензлики Стакан-непроливайка Пластилін Дощечка для пластиліну Кольоровий папір Кольоровий картон Пенал Рюкзак

Приносити шкільне приладдя можна до 29 серпня у Дім милосердя, що на вул. Короленка, 7.

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Контактний номер: 096-749-79-80.

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