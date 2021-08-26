ОСТАННІ НОВИНИ

Для підопічних Центру опіки сиріт у Львові збирають шкільне приладдя. Як долучитись

Наталя Дуляба

|

Вихованці Центру опіки сиріт (УГКЦ) у Львові потребують практично усього шкільного приладдя. Львів’ян закликають допомогти зібрати дітей до нового навчального року. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова релігійної організації отець Роман Прокопець.

Напередодні нового навчального року до Центру опіки сиріт за допомогою звернулись сім’ї, які не мають змоги зібрати своїх дітей до школи. Тому священнослужителі організували збір канцтоварів та іншого приладдя для сиріт та потребуючих.

Всіх небайдужих просять долучатися й допомогти у зборі таких канцтоварів:

  1. Зошити в косу лінійку/широку лінійку
  2. Зошити в клітинку
  3. Обкладинки на зошити
  4. Ручки
  5. Стирачки
  6. Прості олівці
  7. Кольорові олівці
  8. Фломастери
  9. Закладки в книжки
  10. Папка для зошитів
  11. Акварельні фарби
  12. Пензлики
  13. Стакан-непроливайка
  14. Пластилін
  15. Дощечка для пластиліну
  16. Кольоровий папір
  17. Кольоровий картон
  18. Пенал
  19. Рюкзак

Приносити шкільне приладдя можна до 29 серпня у Дім милосердя, що на вул. Короленка, 7.

Реклама партнерів

Контактний номер: 096-749-79-80.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України
Анастасія ПИЖ
Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України

Гідна робота завжди поруч Сезон літнього відпочинку, пляжів і пікніків у горах потроху добігає кінця. Настає час, кол...

Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод

Час спекотних літніх відпусток добігає кінця, але не варто сумувати, якщо ви ще нікуди не вибралися, бо попереду – оксам...

Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо
Дарина Романишин
Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо

Вже у вівторок, 24 серпня, у Токіо стартують шістнадцяті паралімпійські ігри. 143 українські атлети позмагаються  у 15 в...

Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році

На засіданні 13 серпня виконавчий комітет Львівської міської ради офіційно запровадив автоматизовану систему оплати прої...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів