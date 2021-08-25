Зірка світової оперної сцени Людмила Монастирська вперше виступить у Львові

119-й концертний сезон у Львівській національній філармонії розпочнеться 28 серпня. Відкриє його всесвітньо відома оперна співачка Людмила Монастирська, яка виступить з Академічним симфонічним оркестром філармонії під дириґуванням Сергія Хоровця.

Зірка світової оперної сцени цього року вперше заспіває для львівської публіки! Людмилу Монастирську часто порівнюють із Соломією Крушельницькою та Монсеррат Кабальє. Та насправді Людмила Монастирська не потребує порівнянь, адже зуміла підкорити оперний музичний Еверест: «Ла Скала» в Мілані, Королівському театрі Ковент-Гарден у Лондоні, «Метрополітен-опера» у Нью-Йорку, Мюнхені, Берліні, Відні та інших містах. Також виступала на оперних сценах Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Іспанії, Італії, Норвегії, Великої Британії, Австрії, Нідерландів, Чилі й інших.

Людмила Монастирська є однією із найпотужніших солісток світової сцени, володарка унікального за своєю красою лірико-драматичного сопрано. Її ще називають «королевою нюансу» та «королевою піанісимо». Прима Національної опери України, народна артистка Українки, лауреатка Національної премії України ім. Т. Шевченка, у 2015 році співачка була номінована на престижну міжнародну премію «The International Opera Awards».

На думку кастинг-директора Метрополітен-опера Людмила Монастирська визнана кращою Аїдою за останні 50 років (в однойменній, одній із найбільш популярних опер італійського композитора Джузеппе Верді).

Співпрацювала із найуспішнішими дириґентами сучасності – Антоніо Паппано, Густаво Дудамелем, Крістіан Тілеманном, Фабіо Луїзі, Сімоне Янг та ін. Голос Людмили Монастирської звучав у дуетах із Пласідо Домінго, Дмитром Хворостовським, Ольгою Бородіною, Роберто Аланья, Йонасом Кауфманом, Саймоном Кінлісайтом.

28 серпня о 19:00 цю унікальну виконавицю зможуть почути у Львові на відкритті 119-го концертного сезону Львівської національної філармонії! У програмі події «GALA OPERA» звучатимуть перлини світової опери – номери з опер Белліні, Верді, Пуччіні, а також обробки українських народних пісень.

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Святкова подія за участі оперної зірки, без сумніву, буде особливою, надихаючою та надзвичайною!

Запрошуємо у Львівську національну філармонію!

Детальна інформація про подію та квитки за посиланням: Philharmonia.lviv

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