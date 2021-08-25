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Ляшко анонсував привілеї для вакцинованих на випадок локдауну

Ольга Денисяка

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Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко припускає, що люди з сертифікатами вакцинації проти коронавірусу зможуть відвідувати публічні місця навіть у разі локдауну. Про це Ляшко повідомив на брифінгу 25 серпня, пише УП.

«МОЗ говорить не про пом’якшення (для вакцинованих у разі жорсткого локдауну – ред.). Будуть запроваджуватися карантинні обмеження, але для певних сфер економіки вони дозволять працювати навіть у червоному рівні епідеміологічної небезпеки у разі, якщо…Наприклад, кінотеатри зможуть працювати, якщо колектив кінотеатру буде вакцинований і люди, які будуть приходити до нього, будуть показувати COVID-сертифікат», –  заявив Ляшко.

Ляшко зазначив, що влада стимулюватиме певні сфери життя до вакцинації, але громадянам потрібно потурбуватися про себе і рідних – і провакцинуватися, особливо перед осіннім періодом.

З приводу темпів імунізації Ляшко сказав, що європейські країни до піку вакцинації виходили 4 місяці, після чого ще 2-3 місяці трималися на «плато», а Україна в червні почала активно нарощувати темп імунізації і зараз вийшла на мільйон щеплень на тиждень.

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