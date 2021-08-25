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Які довідки потрібні для навчання в школі

Дарина Романишин

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Перед початком начального року учні українських шкіл мають принести довідку про проходження медогляду та карту профілактичних щеплень. Про це Львівсьткому порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

Передусім потрібна довідка форми № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду». Її може видати педіатр або сімейний лікар після огляду дитини.

Перед вступом у перший клас дитині треба відвідати:

  • дитячого хірурга
  • дитячого ортопеда-травматолога
  • дитячого офтальмолога
  • стоматолога
  • здати аналіз крові на гемоглобін

Діти, які вже навчаються в школі, мають проходити медичний огляд один раз на рік, але не обов’язково робити це перед самим навчальним роком.

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Медичні огляди є безкоштовними. Для консультації вузьких спеціалістів педіатр чи сімейний лікар створить електронне направлення.

Також потрібна довідка форми № 063/о «Карта профілактичних щеплень». У ній є вся інформація про проведені щеплення або ревакцинації. Цю довідку можуть попросити принести, якщо дитина, наприклад, змінила школу або робила планові чи пропущені щеплення.

Якщо дитина вакцинували відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, їй не будуть проводити вакцинацію або ревакцинацію — відповідно, дані в карті профілактичних щеплень не оновлюються і довідку приносити не потрібно.

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