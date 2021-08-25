3D лазерна епіляція світлого волосся

Послугами лазерної епіляції в основному користуються жінки, які бажають позбутися зайвої волосистості на обличчі та тілі. Але не всі лазери справляються зі світлим волоссям. Завдяки великому попиту і технічному прогресу, лазерне обладнання удосконалилося. І ось з’явилася новинка, універсальна гібридна 3D лазерна епіляція для світлого волосся. Її не скрізь роблять, але в мережі центрів Epilaser вона є.

Про технологію

Звичайна лазерна епіляція працює на глибині 808 нм. Спрямований імпульсний пучок світла вступає в реакцію з пігментом меланін, який міститься в волосині та фолікулі, тим самим їх руйнує. Для видалення темного і світлого волосся був розроблений гібридний тріо кластерний апарат, який генерує в одному промені три довжини хвилі – 755, 808 і 1064 нм. За рахунок такого поєднання, він більш ефективний і безпечний. Це забезпечує більш точне виявлення та знищення волосяного фолікула.

Сучасний 3Д лазер оснащений системою охолодження з сапфіровою насадкою, яка відповідає за безболісність процедури. При впливі світлового імпульсу виділяється велика кількість тепла. І щоб все проходило комфортно, важливо підтримувати низьку температуру – до, під час та після лазерного спалаху.

Переваги 3D

Крім лазерної епіляції світлого волосся, така технологія має ряд інших переваг:

мінімальна підготовка;

менше обмежень;

підходить для світлої та засмаглої шкіри.

Перераховані плюси стосуються тільки нової 3Д методики. Доповнити цей список можна плюсами – це безболісний і безпечний метод лазерного видалення волосся назавжди.

Протипоказання

Незважаючи на переваги, існують також деякі обмеження:

хвороби крові;

непереносимість ультрафіолету;

цукровий діабет;

гострі інфекційні захворювання;

корановірус (COVID-19);

злоякісні новоутворення;

герпес в активній стадії;

схильність до утворення келоїдних рубців.

При місячних епіляція дозволена, але у деяких дівчат знижується больовий поріг і підвищується чутливість.

Процедура

Вона проходить в спеціально обладнаному кабінеті на зручній кушетці. Видаються захисні окуляри, а на зону обробки наноситься спеціальний гель. Він забезпечує щільний контакт маніпули з тілом і плавне її ковзання. Татуювання і темні родимки в процесі обробки не будуть зачіпатися. Під час епіляції можна відчути невелике поколювання і приємне тепло, іноді клієнти навіть засинають.

Самостійний догляд

Рекомендації після епіляції:

обмежити на 3-5 днів потрапляння сонячних променів на оброблені зони;

забороняється будь-яка депіляція, крім депіляційного крему та бритви;

рекомендується використовувати сонцезахисний крем.

Але якщо протягом курсу, з’явилися зміни, слід повідомити вашого майстра. Наприклад, завагітніли – це протипоказання. А якщо у клієнта ГРВІ, то сеанс потрібно перенести на п’ять днів. Перші 2-3 дні після епіляції забороняється використання агресивних косметичних засобів на основі спирту. Також не відвідувати лазні, сауни і спортзали в цей період.

Результат

Світле волосся випадає через 2-3 тижні після кожного сеансу (це приблизно 10-20%). А нові відростають більш м’якими і тонкими. Графік підбирається індивідуально. Інтервал між відвідинами салону варіюється від 25 до 40 днів. Тривалість курсу становить 9-12 процедур, і після цього 1 раз в рік для підтримки ефекту.

Тріо-кластерна лазерна епіляція позитивно впливає на стан епідермісу. Покращує регенерацію і активує створення колагенових волокон. В результаті шкіра буде не тільки гладенькою, але і більш здоровою.

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