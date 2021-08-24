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Зеленський на параді пожартував над Януковичем, чим розсмішив Порошенка, Ющенка та Кучму

Андрій Котенський

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Президент України Володимир Зеленський на урочистостях до 30-річчя Незалежності України під час промови озвучив жарт, який розсмішив присутніх другого, третього та п’ятого президентів – Леоніда Кучму, Віктора Ющенка та Петра Порошенка, повідомляє Українська правда.

Зеленський пояснював, чому український народ є єдиним, і наголосив – кожен з регіонів дав державі важливих постатей. Спочатку глава держави подякував Рівненщині за першого президента України Леоніда Кравчука, потім – Чернігівщині за другого, Леоніда Кучму, Сумщині – за третього, Віктора Ющенка.

А Коли черга дійшла до Донеччини, Зеленський зробив паузу і подякував східному регіону України за Леоніда Бикова – талановитого митця, та за спортсмена зі світовим ім’ям Сергія Бубку (Бубка народився у Луганську).

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Через те, що присутні очікували, що Зеленський скаже про президента-втікача – Віктора Януковича, почався сміх серед глядачів. Жарт розвеселив Порошенка, Ющенка та Кучму, присутніх на святкуванні.

При цьому про Порошенка Зеленський також не згадав.

Як відбувався військовий парад з нагоди 30 річниці Дня Незалежності Україн дивіться тут.

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