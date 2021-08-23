Зеленський вручив держнагороди «Національна легенда» Ротару та Блохіну

У неділю, 22 серпня, президент України Володимир Зеленський вручив перші державні нагороди «Національна легенда України». Церемонія вручення транслювалась на сторінці у Facebook Офісу президента.
Лауреатами нової нагороди стали:
- «Національна легенда української поезії» Юрій Рибчинський
- «Національна легенда українського живопису» Іван Марчук
- «Національна легенда українського футболу» Олег Блохін
- «Національна легенда української хореографії» Мирослав Вантух
- «Національна легенда українського балету» Олена Потапова
- «Національна легенда української музики» Софія Ротару
Також нагороду «Національна легенда України» посмертно присвоїли видатному композитору Мирославу Скорику. Нагороду вручили його дружині.
Нагороду Зеленський заснував у липні цього року і заявив, що її вручатимуть щороку до Дня Незалежності.
Додамо, що в грудні 2020 року ЗМІ повідомили, що Ротару виступила на концерті в Москві.
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Ольга Денисяка