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Зеленський вручив держнагороди «Національна легенда» Ротару та Блохіну

Ольга Денисяка

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У неділю, 22 серпня, президент України Володимир Зеленський вручив перші державні нагороди «Національна легенда України». Церемонія вручення транслювалась на сторінці у Facebook Офісу президента.

Лауреатами нової нагороди стали:

  • «Національна легенда української поезії» Юрій Рибчинський
  • «Національна легенда українського живопису» Іван Марчук
  • «Національна легенда українського футболу» Олег Блохін
  • «Національна легенда української хореографії» Мирослав Вантух
  • «Національна легенда українського балету» Олена Потапова
  • «Національна легенда української музики» Софія Ротару

Також нагороду «Національна легенда України» посмертно присвоїли видатному композитору Мирославу Скорику. Нагороду вручили його дружині.

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Нагороду Зеленський заснував у липні цього року і заявив, що її вручатимуть щороку до Дня Незалежності.

Додамо, що в грудні 2020 року ЗМІ повідомили, що Ротару виступила на концерті в Москві.

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