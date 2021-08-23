Зеленський вручив держнагороди «Національна легенда» Ротару та Блохіну

У неділю, 22 серпня, президент України Володимир Зеленський вручив перші державні нагороди «Національна легенда України». Церемонія вручення транслювалась на сторінці у Facebook Офісу президента.

Лауреатами нової нагороди стали:

«Національна легенда української поезії» Юрій Рибчинський

«Національна легенда українського живопису» Іван Марчук

«Національна легенда українського футболу» Олег Блохін

«Національна легенда української хореографії» Мирослав Вантух

«Національна легенда українського балету» Олена Потапова

«Національна легенда української музики» Софія Ротару

Також нагороду «Національна легенда України» посмертно присвоїли видатному композитору Мирославу Скорику. Нагороду вручили його дружині.

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Нагороду Зеленський заснував у липні цього року і заявив, що її вручатимуть щороку до Дня Незалежності.

Додамо, що в грудні 2020 року ЗМІ повідомили, що Ротару виступила на концерті в Москві.

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