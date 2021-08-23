Збитки від окупації Криму сягають 100 млрд доларів, – Шмигаль

Україна зазнала величезних економічних втрат від тимчасової окупації Росією Криму, загальні потенційні збитки оцінюються в понад 100 млрд доларів США. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на установчому саміті Кримської платформи, передає Укрінформ.

За його словами, Україна зазнала величезних економічних втрат від окупації Криму. Загальні потенційні збитки сьогодні оцінюються експертами – більше 100 млрд доларів.

«Це – втрачені природні ресурси, це втрачені активи держави, це – втрачена промисловість, а головне – це негативні наслідки для людей, які потерпають від політики країни-агресора», – сказав глава уряду.

У цьому контексті він наголосив, що саме тому одне з пріоритетних завдань нині – це змусити Російську Федерацію за рішенням міжнародних судів почати платити за свої дії.

Реклама партнерів

«Уже маємо не один позитивний приклад, коли українські державні та приватні структури виграють відповідні судові процеси», – додав Шмигаль.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook