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Збитки від окупації Криму сягають 100 млрд доларів, – Шмигаль

Вероніка Рой

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Україна зазнала величезних економічних втрат від тимчасової окупації Росією Криму, загальні потенційні збитки оцінюються в понад 100 млрд доларів США. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на установчому саміті Кримської платформи, передає Укрінформ.

За його словами, Україна зазнала величезних економічних втрат від окупації Криму. Загальні потенційні збитки сьогодні оцінюються експертами – більше 100 млрд доларів.

«Це – втрачені природні ресурси, це втрачені активи держави, це – втрачена промисловість, а головне – це негативні наслідки для людей, які потерпають від політики країни-агресора», – сказав глава уряду.

У цьому контексті він наголосив, що саме тому одне з пріоритетних завдань нині – це змусити Російську Федерацію за рішенням міжнародних судів почати платити за свої дії.

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«Уже маємо не один позитивний приклад, коли українські державні та приватні структури виграють відповідні судові процеси», –  додав Шмигаль.

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