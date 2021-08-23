Помер найвищий в світі українець Ігор Вовковинський

У США в п’ятницю, 20 серпня, від хвороби серця у 38-річному віці помер актор українського походження Ігор Вовковинський. Він був відомий своїм зростом – 234,5 сантиметра, потрапив до Книги рекордів Гіннеса й був визнаний свого часу найвищим жителем Штатів. Про смерть Ігоря 21 серпня повідомила його мама Світлана, передає Громадське.

Ігор Вовковинський народився у 1982 році на Вінниччині. Пізніше сім’я переїхала до Києва, де Ігор пішов у перший клас. Але в семирічному віці родина переїхала до міста Рочестер американського штату Мінесота для лікування гігантизму Ігоря. На той час хлопець мав зріст у 182 сантиметри й вагу понад 90 кілограмів.

Місцевий телеканал KROC-TV пише, що після того, як місцевим жителям стало відомо про Ігоря, вони допомогли сім’ї Вовковинських із коштами на операцію й облаштування будинку для хлопця. Зрештою Ігор виріс до 234,5 сантиметра. У 2010 році Книга рекордів Гіннеса визнала Вовковинського найвищим жителем Сполучених Штатів.

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Вовковинський узяв участь у кількох телешоу й знімкувався у фільмах. Найвідоміша його роль — у фільмі 2011 року «Безшлюбний тиждень». Крім того, чоловік брав участь у передвиборчій кампанії Барака Обами 2008 року як його «найбільший у світі прихильник». Також Вовковинський брав участь у постановці Злати Огнєвіч, яка представляла Україну на «Євробаченні-2013».

Ігор Вовковинський часто навідував Україну й прихильно відгукувався про неї. Він також говорив про російську агресію на Донбасі, допомагав збирати кошти на обладнання військовим і бажав, щоб Україна «відвоювала території й загнала російських псів у Москву».

У квітні 2021 року чоловік писав у Facebook: «Я люблю Україну, якою б вона не була. Твоя Батьківщина — твоя Батьківщина, ти не можеш цього змінити».

В Ігоря лишилася мама і старший брат Олег.

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