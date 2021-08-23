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Кобзар «ожив». До Дня Незалежності відтворили голос Тараса Шевченка

Вероніка Рой

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До 30-ї річниці Незалежності України реалізували проєкт із творчої реконструкції голосу видатного українського поета та художника Тараса Шевченка. Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ.

У міністерстві пояснюють, що відтворити голос Тараса Шевченка змогли на основі антропометричних даних та нейромережі

«Голос Кобзаря «ожив»! Відтепер кожен може почути, як міг би звучати великий Тарас Шевченко. До 30 річниці Незалежності України TABASCO за підтримки МЗС України реалізувало фантастичний проєкт із творчої реконструкції голосу найвідомішого українського митця. На жаль, записів мови письменника не існує, але новітні технології роблять можливим неможливе. На основі антропометричних даних та нейромережі за відсутності будь-якого запису команді TABASCO вдалося синтезувати голос Шевченка», – йдеться у повідомленні.

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Відео: Міністерство закордонних справ

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