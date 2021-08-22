Трамваї №1 та №2 знову курсують за звичним маршрутом

У неділю, 22 серпня, трамваї №1 та №2 відновили рух за звичними маршрутами. Про це інформує пресслужба ЛКП «Львівелектротранс».

Впродовж 20-22 серпня нв вулиці Личаківській заміняли аварійну колію. Через це трамвай №1 тимчасово не курсував, а трамвай №2 змінив маршрут.

Як йдеться в повідомленні, аварійні роботи завершилися, загалом прокладено 35 метрів трамвайної колії. Відтак, 22 серпня рух трамвайних маршрутів №1 та №2 відновили за звичними маршрутами.

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