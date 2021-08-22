Прем’єр-міністри України та Грузії відвідали Яворівський полігон

21 серпня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі відвідали Міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це у Facebook повідомив очільник Академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

У складі делегацій спільно з очільниками урядів двох держав оцінити можливості Центру прибули віцепрем’єр-міністр Грузії Давід Залкаліані, Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов, Міністр оборони України Андрій Таран, Міністр оборони Грузії Джуаншер Бурчуладзе, керівник адміністрації уряду Грузії Ілля Дарчіашвілі, голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький та інші.

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Гості відвідали Центр імітаційного моделювання бойових дій, оглянули терени військового полігону з висоти пташиного польоту, побували на практичних заняттях з українськими військовослужбовцями, поспілкувались із ними, ознайомилися зі зразками озброєння, яким оснащене вітчизняне військо.

«Для колективу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та підпорядкованих навчальних центрів цей візит – надзвичайно відповідальна подія. Адже у новітній історії Європи Грузія і Україна завжди прагнули до співпраці, партнерства, взаємної підтримки. Такий важливий візит напередодні державних свят України – Дня Державного прапора та 30-річчя Незалежності – яскраве свідчення уваги, яка приділяється керівництвом України та Грузії питанням колективної безпеки», – зазначив очільник Академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Очільник навчального закладу переконує, відвідання Міжнародного центру миротворчості та безпеки дозволить гостям скласти чітке уявлення про рівень підготовки фахівців для потреб оборони країни.

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