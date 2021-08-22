На Львівщину йдуть дощі та похолодання до +9°

Впродовж наступного тижня на Львівщині прогнозують дощі та грози. При цьому температура повітря опуститься до +9° вночі та +16° вдень. Про це інформує Львівський гідрометеоцентр.

У понеділок, 23 серпня, зранку буде хмарно та без опадів. Однак, в другій половині дня місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 10 – 15° тепла, вдень 21 – 26° тепла.

24 серпня – хмарно з проясненнями. Часом дощі. Місцями грози. Вітер північний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 12 – 17° тепла, вдень 17 – 22° тепла.

25 серпня погода буде хмарною. Вночі пройдуть помірні, а вдень невеликі дощі. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 9 – 14°, вдень 14 – 19° тепла.

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26 серпня прогнозують невеликі дощі. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура вночі 9 – 14°, вдень 16 – 21° тепла.

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