Львів'янин викупив у «чорних археологів» унікальну сокиру і передав її у музей

Львівський підприємець Тарас Хмеловський передасть в експозицію Національного музею історії України сокиру 10-11 століть із зображенням князівського тризуба. Львів’янин викупив цей артефакт у «чорних археологів» за 10 тисяч доларів. Про це пише Радіо Свобода.

Два роки тому керівник Комітету підприємців Львівщини Тарас Хмеловський побачив в інтернеті оголошення про продаж інкрустованої сріблом сокири з зображенням тризуба. Оскільки він за освітою археолог, людина, якій не байдужа українська історія, тому одразу ця зброя скандинавського типу привернула його увагу. До того ж науковці підтвердили, що сокира оригінальна, що це артефакт, припустивши, що вона з періоду України-Русі, приблизно з Х–ХІІІ століть.

«Археологія та історія залишились моїм захопленням, інтерес не згасав ще до того, як знахідка трапилась. Я підтримував кілька археологічних експедицій і моя тема була пов’язана з Київською Руссю. Тому розумів, що це цінний предмет і можемо його втратити. Технологія виготовлення сокири полягає в тому, що вона була відлита, у ній майстер робив канавки і в певній почерговості заклепував дріт, потім полірував. Унікальності сокирі додає зображення тризуба, яке повністю інтегроване зі скандинавським стилем. Цією зброєю, вочевидь, користувався знатний воїн. Можливо, він її отримав як винагороду від князя», – каже Тарас Хмеловський.

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Він придбав сокиру через спеціальний сайт за близько 10 тисяч доларів. Продав цю зброю «чорний копач», який знайшов артефакт на Чернігівщині. Сокира добре збереглась, відламаний лише верхній елемент, який тримав древко, нижня частина була у дуже доброму стані.

По боках нанесений скандинавський взір, вгорі намальований тризуб, а позаду зображено тотемну тварину – вовка, а це поширений тотем (предмет, істота), зокрема на Чернігівщині.

«Форма сокири збереглась. Скандинави на цей момент були язичниками, вовк їх тотемний символ. Взір добре проглядався, «чорні копачі», на щастя, не втручались у метал і не рухали візерунок, який зроблений зі срібла. Сокира інкрустована скандинавськими взорами, є чіткий символ Володимира Великого – тризуб, який він обрав і використовував як свій герб і як державний», – зауважив Тарас Хмеловський.

З нагоди 30-річчя відновлення Незалежності України Тарас Хмеловський передасть артефакт Національному музею історії України. І вже науковці зможуть детальніше його дослідити, можливо, вдасться встановити точне місце, де її могли розкопати, її вік. Бо невідомо достеменно, як предмет потрапив у руки «чорних копачів».

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Фото: Радіо Свобода