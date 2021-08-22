Ігор Кузін: «Дельта-штам є вдвічі заразніший і може спричинити важкий перебіг хвороби»

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін про небезпечність штаму коронавірусу «Дельта» та необхідність носити медичні маски, аби запобігти розповсюдженню covid:

«В Україні зареєстровано понад 520 випадків зараження Delta-штамом коронавірусної інфекції. Він майже вдвічі заразніший за попередні та може спричинити важчий перебіг хвороби у невакцинованих осіб. Про це свідчать дослідження, проведені в Канаді та Шотландії, у яких доведено, що пацієнти при інфікуванні Delta-штамом частіше потрапляють до лікарні.

Вакцини проти COVID-19 ефективно запобігають тяжкому перебігу (у тому числі штаму Delta) та смерті, але не можуть бути ефективними на 100%. Деякі повністю вакциновані особи можуть заразитись і захворіти (так звана «проривна інфекція» (breakthrough infections), але вакцина все ще захистить їх від серйозних ускладнень та смерті.

З огляду на те, що ми знаємо про штам Delta, ефективність вакцини та поточне охоплення щепленнями, для зменшення передачі цього штаму необхідні багаторівневі стратегії профілактики, серед інших – універсальне використання масок, що може значно зменшити розповсюдження вірусу. Захисні маски для обличчя можуть перешкоджати передачу вірусу від носія COVID-19, так званий підхід source control («контролю над джерелом»).

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Носіння маски – це ні в якому разі не обмеження нашої свободи. Це – радше рятувальний жилет, що допомагає повернути свободу ходити на роботу, до школи та спілкуватися з іншими, зменшивши передачу та розповсюдження коронавірусу.

Не зважаючи на наявні вимоги зеленої зони, ми радимо використовувати маски з огляду на те, що зараз циркулює штам Delta. Де саме потрібно використовувати маски? Якщо ви перебуває у місцях з великим скупченням людей:

у транспорті (автобуси, літаки, поїзда та інш.);

у замкнених громадських приміщеннях (офіси, конференц-зали, кафе та інш.);

Також не слід забувати про інші заходи профілактики поширення коронавірусної інфекції, а саме про вакцинацію».

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