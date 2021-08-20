У Львові збирають кошти на реабілітацію дівчинці, у якої діагностували правець

Благодійний фонд «Крила надії» збирає 150 тисяч гривень на реабілітацію для 7-річної Лілії, у виявили правець. Про це благодійний фонд інформує у Facebook.

Зазначимо, у липні 7-річна дівчинка підхопила правець, коли зламала руку. Згодом дитина потрапила до реанімації ОХМАДИТу. Життя дівчинки висіло на волосині, але лікарі зуміли врятувати її життя.

Проте далі на Лілію ще чекає складна реабілітація, яка коштуватиме 150 тисяч гривень. Наразі у батьків не має цієї суми, адже значну частину коштів витратили на порятунок життя доньки.

« Щоб Ліля могла знову вільно рухатись та бігати, лікарі повинні негайно почати працювати з ослаблими за час хвороби м’язами та суглобами дівчинки. Для цього необхідні ліки і спеціальні ортези (ортопедичні пристрої), які розроблятимуть і лікуватимуть контрактури і спастичні деформації. Сума зовсім не космічна, але батьки витратили усі кошти для порятунку життя дівчинки. Ціна питання – 150 тис. грн», – зазначають благодійники.

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Реквізити для допомоги:

Благодійний фонд «КРИЛА НАДІЇ»

АТ КБ ПриватБанку м.Львів

МФО 305299 ЄДРПОУ 35620901

UAH – IBAN UA173052990000026004011002472

Призначення платежу – для Лілі

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