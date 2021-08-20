ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові збирають кошти на реабілітацію дівчинці, у якої діагностували правець

Вероніка Рой

|

Благодійний фонд «Крила надії» збирає 150 тисяч гривень на реабілітацію для 7-річної Лілії, у виявили правець. Про це благодійний фонд інформує у Facebook.

Зазначимо, у липні 7-річна дівчинка підхопила правець, коли зламала руку. Згодом дитина потрапила до реанімації ОХМАДИТу. Життя дівчинки висіло на волосині, але лікарі зуміли врятувати її життя.

Проте далі на Лілію ще чекає складна реабілітація, яка коштуватиме 150 тисяч гривень. Наразі у батьків не має цієї суми, адже значну частину коштів витратили на порятунок життя доньки.

« Щоб Ліля могла знову вільно рухатись та бігати, лікарі повинні негайно почати працювати з ослаблими за час хвороби м’язами та суглобами дівчинки. Для цього необхідні ліки і спеціальні ортези (ортопедичні пристрої), які розроблятимуть і лікуватимуть контрактури і спастичні деформації.  Сума зовсім не космічна, але батьки витратили усі кошти для порятунку життя дівчинки. Ціна питання – 150 тис. грн», – зазначають благодійники.

Реклама партнерів

Реквізити для допомоги:

Благодійний фонд «КРИЛА НАДІЇ»

АТ КБ ПриватБанку м.Львів

МФО 305299 ЄДРПОУ 35620901

UAH – IBAN UA173052990000026004011002472

Призначення платежу – для Лілі

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод

Час спекотних літніх відпусток добігає кінця, але не варто сумувати, якщо ви ще нікуди не вибралися, бо попереду – оксам...

Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо
Дарина Романишин
Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо

Вже у вівторок, 24 серпня, у Токіо стартують шістнадцяті паралімпійські ігри. 143 українські атлети позмагаються  у 15 в...

Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році

На засіданні 13 серпня виконавчий комітет Львівської міської ради офіційно запровадив автоматизовану систему оплати прої...

Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?
Вероніка РОЙ
Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?

У неділю, 8 серпня, у Токіо завершилися тридцять другі літні Олімпійські ігри. Україну на головній спортивній події план...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів