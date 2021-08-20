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У Херсоні гігантський флагшток розчавив Lexus чиновника

Вероніка Рой

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У Херсоні на автомобіль Lexus чиновника глави облдержадміністрації під час установки впав гігантський флагшток. Про це повідомляє місцеве видання «МОСТ».

За інформацією видання, авто належить Віталію Караваєву, який в команді голови Херсонської ОДА відповідає за капітальне будівництво. Посадовець дивом встиг вискочити з машини за лічені секунди до того, як на неї впали тонни металу.

Караваєв входить в групу «Шахтарі» і займає скромну посаду заступника директора Департаменту розвитку територій, начальника управління будівництва та фінансового забезпечення.

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У команді глави Херсонської ОДА він відповідає за всі будівельні підряди і комунікує з підрядниками.

Журналісти додають, що автомобіля Lexus в декларації чиновника немає.

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Фото: МОСТ

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