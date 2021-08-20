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На Львівщині судитимуть хірурга через смерть 23-річного пацієнта

Вероніка Рой

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На Львівщині слідчі повідомили про підозру лікарю-хірургу, недбалість якого призвела до смерті пацієнта. Про це інформує відділі комунікації поліції у Львівській області.

За даними поліції, 38-річний мешканець Львівського району, яки є лікарем-хірургом однієї з районних лікарень, недооцінив стан 23-річного пацієнта, який звернувся до медзакладу, не забезпечив належного обстеження, не госпіталізував його та не надав необхідної медичної допомоги. У результаті пацієнт помер від ускладнень.

Слідчі повідомили лікареві про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до п’яти років, або виправні роботи термін до двох років. Також лікарю загрожує обмеження волі на термін до двох років, або позбавлення волі на той самий термін.

Досудове розслідування триває.

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