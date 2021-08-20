Доставка суші у Львові – популярна послуга, яка допомагає смачно попоїсти і підняти настрій собі та друзям. Особливо, якщо замовляти щось з меню ресторану.

Суші у Львові з ресторану: особливості страв

Суші – страва номер один в Україні, яка має свої унікальні особливості у японському ресторані.

Традиційні рецепти

Традиція готувати роли прийшла до нас з Японії, а відтак їхні методи, інгредієнти та інші особливості дбайливо збережені. Так, до традиційних типів страв належать хосомакі, які мають мінімалістичний дизайн, а також дивують смаковими якостями. Крім того, усі види ролів скручуються виключно вручну із застосуванням японських технік та якісних інструментів.

Оригінальні варіації

Не лише традиції Сходу мають значення, а й сучасні тенденції. Шеф-кухар розробляє оригінальні новинки, що сподобаються навіть гурманам. До прикладу, якщо ви втомились ласувати виключно класичними ролами Каліфорнія та Філадельфія, саме час звернути увагу на більш незвичні роли. Серед таких – веганські страви, наповнені овочами, або ж варіанти з курячим філе, яблуком, тофу та іншими начинками.

Смачна начинка

Окрім звичного лосося дедалі частіше використовується інша начинка. Популярністю користується біла масляна риба, а також скибки тунця. Відварена креветка та вугор під соусом унагі також зможуть по новому потішити ваші смакові рецептори. Ікра тамаго та масаго, водорості спіруліна, гриби шиітаке, скибки та слайси манго чи авокадо – усе це та багато іншого можна віднайти у меню ресторану.

Креативне оформлення

Суші – це не просто страва, яка одразу після приготування потрапляє до рота. Це ще й мистецтво, яке може дивувати своїм оформленням та яскравими кольорами. До прикладу, більш яскрава їжа завжди сприяє кращому настрою та травленню, а тому ресторан пропонує різнобарвні роли нейтральних та теплих відтінків. Їх прикрашають за допомогою топінгів, соусів, кунжутного зерна й інших інгредієнтів.

Доставка суші : коротко про сервіс

Якщо ви полюбляєте ласувати японськими стравами – ми станемо вашим улюбленим закладом досить швидко. А все завдяки не лише популярним варіантам ролів та суші, а й виключній якості продуктів, що використовуються для їх приготування.

Заклад дарує можливість використовувати як надшвидку доставку кур’єром у Львові, так і безпосередньо прийти до ресторану самостійно, аби отримати замовлення, сформоване у зручні пакунки.

Дивує своїми перевагами:

Широке меню, яке невпинно поповнюється оригінальними новинками;

Зручні та надійні контейнери для їжі, які захищають її під час доставки;

Власна кур’єрська служба, яка доставляє замовлення у Львові протягом години;

Можливість замовити страви цілодобово;

Справді великі порції, якими можна смачно попоїсти.

У ресторані працює бренд-шеф, який займається безпосередньо приготуванням та розробкою нових рецептів. Завдяки цьому можна постійно куштувати щось нове, поповнюючи свій раціон оригінальними стравами.

Розрахуватись за замовлення можна будь-яким методом – безпосередньо на сайті, карткою або готівкою у ресторані або ж з кур’єром.

А також у ресторані діють смачні знижки та оригінальні акції. Наприклад, у випадку, якщо у клієнта День народження, заклад подарує вам додаткову порцію ролів до замовлення.

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