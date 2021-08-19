Третина українців хочуть працювати за кордоном, – опитування

За кордоном хотіли б працювати 32% українців, водночас 65% не хотіли б. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Найбільше охочих поїхати на заробітки серед наймолодших – це 54%, а найменше серед старших 61 року – лише 18%. На Донбасі охочих виїхати на роботу закордон вдвічі менше, ніж у західних областях (20-23% проти 40%).

Основними причинами, чому хочуть працювати за кордоном, обрали вищу зарплату (71%) та кращі умови життя (57%). Ще по 20% обрали кращі умови праці й можливості самореалізації.

«Для покоління Незалежності можливість самореалізації більш важлива, ніж для представників старших вікових груп», – кажуть соціологи.

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Опитування проводилося з 20 липня по 9 серпня серед населення України віком від 16 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Всього було опитано 20000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: по Україні – не більше 1,0%, по області – не більше 4%.

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