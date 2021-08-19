Суд повернув три земельні ділянки на Дрогобиччині вартістю 62 млн грн

Суд повернув три земельні ділянки у селі Верхні Гаї Дрогобицького району загальною вартістю 62 мільйони гривень. Про це інформує відділ інформаційної політки Львівської обласної прокуратури.

Дрогобицька міська рада передала відповідачу в оренду 2 земельні ділянки, які перебували у державній власності та якими на час укладення договору не мала права розпоряджатись. Інша земельна ділянка повинна були передаватись в оренду за наслідками проведеного земельного аукціону.

Виявивши порушення законодавства, прокуратура скерувала до суду позов. Згодом суді визнав незаконність рішення органу місцевого самоврядування про надання в оренду земель сільськогосподарського призначення. Відтак повернув три земельні ділянки, які знаходяться в с. Верхні Гаї (Дрогобицький район), загальною вартістю понад 62 млн грн та площею майже 70 га в комунальну власність.

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