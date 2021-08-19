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Понад 40% українців негативно ставляться до ЛГБТ та чайлдфрі, – опитування

Вероніка Рой

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В Україні понад 40% громадян негативно ставляться до ЛГБТ-спільноти та до людей, які вирішили не мати дітей. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Згідно із результатами опитування, 47% негативно ставляться до ЛГБТ-спільноти, 42% – до чайлдфрі (люди, які вирішили не мати дітей, – ред.), близько половини ставляться до них нейтрально, 7-8% – позитивно. Ставлення до людей, які не вірять у Бога більш толерантне: лише 28% їх не сприймають, а 63% загалом ставляться нейтрально, 8% – позитивно.

«Молоді жінки 16-24 років створили окремий тренд за рівнем високої толерантності – з них третина ставиться позитивно до ЛГБТ та чайлдфрі, при тому що в серед хлопців цього ж віку таких втричі менше», – кажуть соціологи.

Дослідження показує, що покоління незалежності виявилося найтолерантнішим, особливо 16-24 роки. До усіх трьох категорій їх ставлення скоріше нейтральне (60-70%), ще близько 20% ставляться до цих категорій позитивно, до 20% – негативно.

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Водночас, рівень толерантності з віком знижується і досягає найнижчого рівня у найстаршому віці (61+), і серед них до людей, які не хочуть мати дітей, переважає негативне ставлення (66%), так само як і до ЛГБТ (65%).

«Серед регіонів найбільш толерантний Київ. А от Схід і Захід схожі в своєму консерватизмі, різниця лише в тому, що релігійний Захід менш толерантний до невіруючих, а Донбас – до ЛГБТ-спільноти. Найбільше не сприймають прозахідні цінності виборці Бойка та Мураєва. Водночас, виборці Зеленського разом з виборцями Порошенка відносно толерантніші до усіх категорій (серед них переважає нейтральне ставлення)», – додають соціологи.

Опитування проводилося з 20 липня по 9 серпня серед населення України віком від 16 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Всього було опитано 20000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: по Україні – не більше 1,0%, по області – не більше 4%.

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