Понад 30% українців сумують за СРСР

В Україні понад 30% громадян жалкують про розпад Радянського Союзу, водночас половина – ні. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

61% опитаних не жалкують зараз про розпад Радянського Союзу, натомість 32% – жалкують. Найбільше таких на південному сході країни, серед представників старшого покоління, менш забезпечених. Ностальгують за Радянським союзом також ті, хто не підтримав би проголошення Незалежності, а також люди, які вважають свої найкращі часи вже в минулому.

«Відмінності у ставленні до радянського минулого серед населення Росії та України є діаметрально протилежними. Якщо за останні десять років рівень ностальгії за радянським минулим в Україні поступово знижується, то в Росії – зростає», – кажуть соціологи.

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Вплив радянського періоду на розвиток України 52% оцінили як нейтральний, натомість 23% – як негативний, 18% – позитивний. Соціологи зазначають, що позитивні і нгативні оцінки дають представники старшого покоління. Серед наймолодших домінує нейтральна позиція, оскільки для них період СРСР – це інформація з підручника історії, а не реальний досвід.

Також на думку більшості опитаних свобода слова (77%) та умови для самореалізації (64%) – сфери які краще розвинені в сучасній Україні, у порівнянні з радянським періодом.

Натомість, оцінки рівня життя розділилися порівну: по 43% вважають, що він був кращий як за часів Радянського союзу, так і в сучасній Україні. Молодші вважають, що сьогодні краще, старші – навпаки.

За оцінкою рівня медицини та освіти сучасна Україна поки «поступається» радянському минулому. Лише ті, хто народився в Незалежній Україні, вважають, що рівень медичних та освітніх послуг сьогодні кращий. Старші ж, навпаки, оцінюють сучасну медицину та освіту значно гірше.

«Попри те, що порівняння рівня життя в сучасній Україні та СРСР має полярні оцінки, повернення до планової економіки підтримують лише 27% опитаних. Дві третини виступають за ринкові відносини. Цікаво, що у віковому розподілі відмінностей значно менше, аніж у майновому: чим багатші опитані, тим частіше вони висловлюються за вільний ринок», – додають соціологи.

Опитування проводилося з 20 липня по 9 серпня серед населення України віком від 16 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Всього було опитано 20000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: по Україні – не більше 1,0%, по області – не більше 4%.

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