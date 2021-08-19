Почесною гостею 28 BookForum стане Нобелівська лауреатка Ольга Токарчук

На Book Forum, який відбудеться протягом 15-19 вересня у Львові, приїде Букерівська та Нобелівська лауреатка Ольга Токарчук. Про це інформують організатори літературного фестивалю.

Ольга Токарчук отримала Нобелівську премію з літератури за 2018 рік «за уяву оповідачки, яка з енциклопедичною пристрастю представляє перетин кордонів як форму життя». Вона народилася у 1962 році в Польщі, та вивчала психологію у Варшавському університеті.

Ольга Токарчук – авторка восьми романів та трьох збірок оповідань, а також одна з найбільш перекладених польських авторів. Ольга двічі отримувала одну з найпрестижніших польських літературних нагород – премію «Ніке»: вперше за роман «Бігуни» (Bieguni) у 2008 році, а вдруге у 2015, за роман «Книги Якова» (Ksiegi Jakubowe).

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Ольга Токарчук живе у Вроцлаві, де після отримання Нобелівської премії заснувала фонд, що пропонуватиме письменницькі та перекладацькі резиденції, реалізовуватиме освітні програми з літератури тощо.

Українською мовою книги Ольги Токарчук виходять у видавництві «Темпора» та «Урбіно»: «Бігуни», та «Книги Якова» в перекладі Остапа Сливинського, збірка «Химерні оповідання» у перекладі Віктора Дмитрука, а «Веди свій плуг понад кістками мертвих» у перекладі Божени Антоняк.

«Її герої – це люди, які однією ногою стоять у нашому звичайному світі, до якого ми всі звикли, а іншою – у світі фантазій, ностальгії, прихованих бажань», – говорить перекладач текстів Ольги Токарчук Остап Сливинський.

Нагадаємо, 28 Львівський міжнародний BookForum відбудеться 15-19 вересня 2021 року у Львові. Цього року BookForum вперше відбудеться у гібридному форматі: онлайн та офлайн. Заплановано понад 100 подій, панельних дискусій і традиційна Ніч Поезії та музики non-stop, запрошені гості з усієї України, а також ЄС, США, Південної Америки та Африки.

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