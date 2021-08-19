Після ремонту відкрили пологове відділення на Рапопорта у Львові

У четвер, 19 серпня, відкрили пологове відділення 3-тої міської клінічної лікарні Львова, що на вул. Рапопорта, 8. Про це медзаклад інформує на своїй сторінці сторінці у Facebook.

Зазначимо, ремонтні роботи та дезінфекцію у половому відділенні на Рапопорта проводили протягом двох тижнів.

«Сьогодні,19 серпня о 9:00 після проведення ремонтних робіт та поточної дезінфекції, відновило свою роботу наше пологове відділення. Запрошуємо вагітних і роділь звертатися до нас!» – йдеться у повідомленні медзакладу.

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