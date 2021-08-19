Першокурсники Академії сухопутних військ готуються складати присягу

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ першокурсники проходять первинну військову професійну підготовку. Про це інформує пресслужба військового навчального закладу.

Це вирішив особисто перевірити начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук. Перебуваючи у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, де новачки нині проходять підготовку – відвідав практичні заняття з юнаками та дівчатами, які цього року поповнили курсантські лави військового вишу, поспілкувався з ними та їхніми наставниками.

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«Цілеспрямовані, зібрані та надзвичайно вмотивовані! Саме такими я побачив цих молодих патріотів України. З вогником в очах та непереборним бажанням нових знань вони вже здобувають ази військової справи. А попереду на них чекають роки відповідального курсантського вишколу у стінах Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного», – зауважив після зустрічі очільник вишу.

Уже менш ніж за два тижні, після проходження повного курсу первинної військово-професійної підготовки, цьогорічні першокурсники Національної академії складуть Військову присягу на вірність українському народові й стануть повноправними воїнами Збройних Сил України.

Відтак, начальник Національної академії побажав молодим курсантам витримки та натхнення в опануванні військовою справою, а також чимскоріш адаптуватись до умов служби та навчання.

«Керівництво Національної академії сухопутних військ зі свого боку робитиме все необхідне для якісного вишколу майбутніх офіцерів, своєчасного й повного забезпечення їхніх соціальних й побутових потреб. Адже тепер ці юнаки та дівчата — повноправні члени нашого дружнього військового колективу. Рівні серед найкращих», – зауважив генерал-лейтенант Павло Ткачук.

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Фото: АСВ