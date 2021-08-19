Murka Games – 12 років досвіду у розробці соціальних ігрових додатків

Murka Games — компанія у сфері розробки соціальних ігор, створена Максимом Поляковим. Дізнайтеся історію розширення українського стартапу, його заслуг та винагород за 12 років.

На сьогодні головним трендом ігрового світу є соціальний геймінг, який виник у кінці 2000-х років. Він одразу зайняв перші місця для тисяч й навіть мільйонів гравців. Причина цього успіху нескладна. За своєю сутністю люди — це соціальні та азартні істоти. Такий вид геймінгу поєднує у собі все, що для цього потрібно: спілкування та змагання між користувачами, які пов’язані між собою спільним інтересом.

Через декілька років соціальні ігри почали поширюватися і на мобільних платформах. Завдяки цьому кількість їх прихильників значно збільшилася. На сьогодні налічується приблизно 2,5 мільярди геймерів. З них 90% віддають перевагу онлайн-іграм, а лідерство належить саме соціальним.

Соціальне казино є одним з найбільш розвинутих напрямків соціальних ігор. Ставки у них робляться коштом віртуальних внутрішньоігрових грошей. Цим соціальний гемблінг суттєво відрізняється від традиційних азартних ігор. Стати багатшою людиною завдяки такій розвазі не вийде, проте й збідніти також неможливо.

Відсутність будь-якого ризику робить соціальні казино незамінними для багатьох гемблерів, які потенційно можуть постраждати від лудоманії, а також для користувачів тих країн, де азартні ігри заборонені на законодавчому рівні. Доведено, що соцгемблінг не може нашкодити, тому він не потребує регулювання.

Поєднання яскравих сюжетів, гарної графіки та дивовижного гемплею роблять соціальні казино популярнішими день від дня. Попит на безризиковий азарт збільшується, а разом з ним і ринок. Хто ж є розробником соціальних ігор та чиї продукти дійсно заслуговують на увагу?

Ми хочемо розповісти про одну з найпопулярніших компаній, яка вміє створювати нові тренди в ігровій індустрії, — Murka Games Limited.

Murka Games: 12 років у грі

Компанія Murka Games почала своє існування з 2009 року. Її засновник — українець Макс Поляков (Max Polyakov). Сьогодні він став дуже відомим у світі як успішний підприємець у сфері IT, а також космічних розробок.

Перед доволі маленькою групою ентузіастів, кількість котрих складала 10 людей, стояло завдання: запропонувати гравцям те, чого вони ще ніколи не бачили. Саме таким чином у 2014 році виник перший додаток соціальних слотів Slots Journey. Гра, в основі якої полягали мандрівки морем, була завантажена більш ніж 18 мільйонів разів. Цим вона викликала величезний резонанс в ігровій індустрії. Даний факт став найкращим доказом того, що студія віднайшла свій власний стиль. Поєднання традиційних ігор та мандрівок, в котрому користувач пересувається по географічній мапі від одного випробування до іншого, цікаві сюжетні лінії, приголомшливі графіка та музика, море бонусів та подарункових ігор викликали неймовірний інтерес серед гравців. Ставки на віртуальні гроші дозволили отримувати насолодження без ризику завдати шкоди сімейному бюджету, тому гра швидко стала родинною.

Наступним став додаток Scatter Slots, який подарував компанії більше ніж 5 мільйонів нових шанувальників з кожного куточка Землі. Після цього успіху Murka Games розробила ще декілька слотів різноманітної тематики: Infinity Slots, Slots Era, ArkSlots, а у листопаді 2016 року соціальний покер у стилі фентезі — Scatter Holdem Poker.

Компанія поступово розширювалася. Відкрився другий офіс в столиці України, а кількість робітників зросла до 300 людей. Роки наполегливої праці дали свої перші відчутні плоди. У 2017 році студії вдалося подвоїти долю на ринку, продемонструвавши 300% зростання прибутку, у порівнянні з 2016 роком. Черговий слот з назвою Slots on Tour, партнерами якого став відомий американський телеканал National Geographic, дозволив звернути увагу всього світу на проблеми природи та довкілля, а також виграти премію EGR North America Awards 2017 одночасно у двох номінаціях — «Кращий оператор соціальних слотів» та «Найкраща інноваційна компанія у жанрі ігрових соціальних закладів».

Такий успіх не міг залишитися непоміченим. Так і сталося. У 2019 році Максим Поляков отримав гарну пропозицію про покупку Murka Games від інвестиційної групи компаній Blackstone Group і погодився на неї. З тієї пори Murka потрапила на світовий рівень ігрової індустрії. Штаб-квартира почала розташовуватися на Кіпрі, кількість робітників зросла до 800 людей, а вже через рік компанія змогла збільшити долю ринку на 30%. Завдяки цьому їй вдалося потрапити в топ 30 мобільних розробників у Європі, Африці й на Середньому Сході.

Сьогодні легендарна компанія налічує вже 12 додатків соціальних слотів, покеру та пасьянсу, які представлені в усіх офіційних плеймаркетах та в Facebook. Грати в них можна безкоштовно, прибуток для Murka Games виходить завдяки рекламі та внутрішньоігрових покупок. Соціальна цінність ігор компанії очевидна, оскільки в них кожен місяць грає більш ніж 25 мільйонів людей зі 190 різних країн світу.

Чому варто обрати ігри від Murka

Murka Games — унікальне поєднання сучасних інноваційних технологій та моря творчості під одним дахом вже більш ніж 12 років. Це відомий розробник соціальних ігор світового рівня з якісним портфоліо на 100% якісних продуктів. Студія ставиться до свого успіху з великою відповідальністю, тому до її штату входять лише найкращі спеціалісти з чималим досвідом та молоді таланти.

Команда компанії зі справжнім задоволенням працює над оновленням продуктів, технологічного стека, а також постійно займається удосконаленням знань та навичок.

Murka Games намагається максимально оптимізувати процеси своєї роботи для того, щоб підходити з ще більшою відповідальністю до вирішення складних соціальних завдань користувачів.

Компанія створює особистий ігровий досвід шляхом можливостей обробки даних, які підтримується складним поведінковим аналізом та 550 експертами в ігровій сфері. Звичайний користувач для Murka — це все для неї, тому грати в її додатки можливо невтомно декілька годин поспіль, отримуючи задоволення від кожної миті.

За кожною відомою грою компанії-розробника обов’язково знаходиться бізнес-модель. Тож, граючи разом з Murka Games, ви зможете:

отримувати постійні поліпшення додатків;

мати високоефективну комунікацію, завдяки технологічному стеку та команді професіоналів компанії-розробника;

займатися творчістю, становитися лідером, приймати швидко складні рішення, так само як це робить Murka.

Ви потрапите у світ однодумців, які не вішають ніс після поразок, продовжують шукати нові можливості, а не виправдання, вміють брати на себе відповідальність лідеру, розуміють важливість командної роботи.