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Конгресмени США відвідали центр миротворчості на Львівщині

Ольга Денисяка

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У рамках міжнародного військового співробітництва Міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відвідала делегація Конгресу США та командувач 7-го Командування з підготовки Збройних Сил США бригадний генерал Джозефа Гілберт. Про це інформує пресслужба військового навчального закладу.

Їх зустрів начальник Національної академії генерал-лейтенант Павло Ткачук. За його словами, військовослужбовці Збройних Сил США зі складу тренувальної місії JMTG-U, яку сьогодні очолює полковник ЗС США Джеймс Перрін, доклали значних зусиль у підготовці Збройних Сил України.

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«Маю честь вітати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки: Майкла Роджерса, Стівена Палаццо, Девіда Адама Сміта, Річарда Ларсена, а також командувача 7-го Командування з підготовки ЗС США бригадного генерала Джозефа Гілберта. Дякую за допомогу і підтримку моєї країни у боротьбі проти агресора. Переконаний, візит конгресменів США та наша спільна робота сприятимуть подальшому розвитку міжнародного співробітництва України та США та наближенню Збройних Сил України до високих стандартів НАТО», – зазначив генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Під час візиту американські конгресмени зустрілися з військовослужбовцями своєї країни, які беруть участь у тренувальній місії, ознайомилися із завданнями і можливостями Міжнародного центру миротворчості та безпеки, відвідали Центр імітаційного моделювання, обговорили подальші плани співробітництва з керівництвом Національної академії.

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Фото: АСВ

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