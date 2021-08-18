У ЄС назвали умови для співпраці з «Талібаном»

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав «Талібан» до мирного врегулювання ситуації в Афганістані. Він також розповів, у якому випадку ЄС погодиться на співпрацю з новою владою країни. Про це інформує Громадське з посиланням на повідомлення Ради ЄС.

Боррель закликав гарантувати безпеку людей, негайно припинити будь-яке насилля, відновити порядок і запобігати порушенням прав людини у цій країні.

«ЄС закликає талібів дотримуватися своїх зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом за будь-яких обставин», – йдеться у повідомленні.

У ЄС запевнили, що сприятимуть гуманітарній допомозі потерпілим жителям Афганістану, зокрема внутрішнім переселенцям.

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Боррель заявив, що співпраця ЄС з будь-яким майбутнім афганським урядом залежатиме від мирного і всеосяжного врегулювання ситуації та поваги основних прав усіх афганців, зокрема жінок, молоді та меншин.

Крім того, для ЄС важливе дотримання міжнародних зобов’язань Афганістану, боротьба влади цієї країни проти корупції й недопуск терористів на територію Афганістану.

Нагадаємо, з травня 2021 року в Афганістані тривають активні воєнні дії. Вони почалися після оголошення США про виведення військ з Афганістану, де ті перебували понад 20 років: спершу – для стримування «Талібану» й боротьби з терористами, які здійснили напади на США, потім – для укріплення безпеки країни.

15 серпня таліби захопили Кабул, увійшли в президентський палац і планують найближчим часом оголосити про створення Ісламського Емірату Афганістан. Країна вже мала цю назву понад 20 років тому, коли «Талібан» контролював тамтешню владу. А президент Афганістану Ашраф Гані виїхав із країни.

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