До Дня Незалежності Ніагарський водоспад підсвітять кольорами українського прапора

Ніагару, що на кордоні Канади та США, освітлять синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності України. Про це повідомила ЄП із посиланням на посольство України в Канаді.

За цим дійством можна буде спостерігати наживо за посиланням 24 серпня о 22:00 за місцевим часом (25 серпня о 5:00 за київським часом).

Українське посольство проявило ініціативу створити таку акцію.

«Буде красиво і символічно. Хочемо, щоб, дивлячись на цей прекрасний і могутній водоспад, кожен міг подумати про енергію і непереборну життєву силу української незалежності», – прокоментував Андрій Шевченко, посол України у Канаді.

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Окрім цього, з нагоди Дня Незалежності прапор України підніме мерія столиці Канади – Оттави, а також низка інших канадських міст, зокрема Едмонтон, Канора, Вінніпег, Фредериктон, Кінгстон.

Українські святкування заплановані у десятках міст. В Едмонтоні українськими кольорами висвітлять міст «Хай Левел», а у Фредериктоні – будівлю мерії.

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