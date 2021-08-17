У МОН назвали найпопулярніші спеціальності серед вступників 2021 року

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів про основні результати вступної кампанії 2021 року під час онлайн-брифінгу. Зокрема, він озвучив рейтиннг спеціальностей за кількістю поданих заяв. Найбільше заявок вступники року подали на спеціальність “Філологія”. Охочих виявилося більше 76 тисяч, пише УП. Життя.
Наступні у рейтингу спеціальності:
“Право” – 68,1 тис. поданих заяв;
“Комп’ютерні науки” – 65,1 тис.;
“Менеджмент” – 62,5 тис.;
“Середня освіта” – 44,3 тис.;
“Інженерія програмного забезпечення” 43,7 тис.;
“Журналістика” – 43,3 тис.;
“Психологія” – 39,7 тис.;
“Економіка” – 37,6 тис.;
“Маркетинг” – 36,1 тис.
Станом на 16 серпня для здобуття ступеня бакалавра (магістра) на основі повної загальної середньої освіти зараховано на бюджет 59 тис. 535 вступників, на контракт – 71 тис. 509.
Андрій Котенський