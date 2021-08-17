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У МОН назвали найпопулярніші спеціальності серед вступників 2021 року

Андрій Котенський

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Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів про основні результати вступної кампанії 2021 року під час онлайн-брифінгу. Зокрема, він озвучив рейтиннг спеціальностей за кількістю поданих заяв. Найбільше заявок вступники року подали на спеціальність “Філологія”. Охочих виявилося більше 76 тисяч, пише УП. Життя.

Наступні у рейтингу спеціальності:

“Право” – 68,1 тис. поданих заяв;

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“Комп’ютерні науки” – 65,1 тис.;

“Менеджмент” – 62,5 тис.;

“Середня освіта” – 44,3 тис.;

“Інженерія програмного забезпечення” 43,7 тис.;

“Журналістика” – 43,3 тис.;

“Психологія” – 39,7 тис.;

“Економіка” – 37,6 тис.;

“Маркетинг” – 36,1 тис.

Станом на 16 серпня для здобуття ступеня бакалавра (магістра) на основі повної загальної середньої освіти зараховано на бюджет 59 тис. 535 вступників, на контракт – 71 тис. 509.

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