Поліція розглядає три версії смерті мера Кривого Рогу

Правоохоронці розглядають три версії смерті міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова – вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. Про це повідомив начальник поліції Дніпропетровщини Анатолій Щадило під час брифінгу, передає Громадське.

Він розповів, що у будинку Павлова велось відеоспостереження. Наразі інформацію з серверів досліджують.

«Інших людей ми не побачили на відео», – сказав Щадило.

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Водночас у поліції не прокоментували відео, які поширюють в інтернеті про нібито підготовку політика до самогубства.

«Я не знаю, як ці відео потрапили в соцмережі», – сказав голова поліції області.

Наразі розглядаються три версії смерті: самогубство, вбивство та необережне поводження зі зброєю.

Зазначимо, Костянтина Павлова знайшли мертвим 15 серпня у будинку в селі Вільне на Дніпропетровщині. Тіло чоловіка знайшли у калюжі крові, а поряд – рушницю.

Що відомо про Костянтина Павлова?

Йому було 48 років. Мав вищу економічну освіту, менеджера організацій та диплом електрослюсара. Працював на криворізьких підприємствах «Кривбасконсалтінг», «Південний ГЗК», Криворізькому суриковому заводі.

З 2005 року Павлов був депутатом від «Партії регіонів». З 2006 до 2012 року працював першим заступником міського голови Кривого Рогу (Юрія Любоненка та Юрія Вілкула). З 2012 року став народним депутатом України 7-го скликання від «Партії регіонів». У 2014 році голосував за диктаторські закони.

На місцевих виборах 2020 балотувався в мери Кривого Рогу від партії «Опозиційна платформа — За життя», не пройшов, поступившись чинному меру Юрію Вілкулу, але згодом останній оголосив що знімає свою кандидатуру через стан здоров’я на користь Павлова.

У другому турі виборів 6 грудня конкурував із кандидатом від «Слуги народу» Дмитром Шевчиком і виграв вибори, набравши 56,97% голосів.

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