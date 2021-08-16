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Львівський боксер потрапив за ґрати на 8 років за вбивство товариша

Вероніка Рой

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Суд виніс вирок 34-річному львів’янину, який є кандидатом у майстри спорту з боксу, за вбивство свого товариша.  Чоловіка засудили до 8 років тюрми. Про це повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Інцидент трапився цьогоріч у лютому у квартирі на вулиці Пекарській у Львові. Близько опівночі між чоловіками, які розпивали алкогольні напої, виник конфлікт. Під час сварки 34-річний чоловік, який раніше займався боксом та є кандидатом у майстри спорту, почав бити потерпілого кулаками по голові. Після того як постраждалий впав, обвинувачений продовжив бити його ногами та кулаками в ділянку голови та обличчя.

Від отриманих травм останній помер на місці. Після бійки підсудний повернувся за стіл та продовжив розпивати алкоголь.

Суд визнав 34-річного львів’янина винним та призначив покарання – 8 років позбавлення волі.

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