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Курсантам Академії сухопутних військ влаштували спортивне свято

Вероніка Рой

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До 30-то річниці Незалежності України у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки для курсантів набору 2021 року й слухачів Курсів підготовки та підвищення кваліфікації провели спортивне свято. Про це інформує пресслужба Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.

Начальник табірного збору полковник Ігор Горчинський зазначив, що фізична підготовка військовослужбовців, особливо в умовах війни, залишається важливою запорукою перемоги у бою, а відтак – одним з пріоритетів повсякденного життя Національної академії.

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У запеклій боротьбі визначали переможців з мініфутболу, волейболу, у перетягуванні канатом, у воєнізованій естафеті, естафеті зі бігу з ящиками, кросфіті.

За результатами змагань кращими футболістами стали військовослужбовці Курсів підготовки та підвищення кваліфікації, перемогу у волейболі та перетягуванні канату здобули представники команди Інституту МПЗ. У воєнізованій естафеті та естафеті з ящиками першими стали курсанти Військового коледжу сержантського складу, а у кросфіті – команда факультету бойового застосування військ.

Перше загальнокомандне місце посіли майбутні професійні сержанти з Військового коледжу сержантського складу.

Переможці змагань, окрім грамот, отримали солодкі призи, а атмосферу справжнього свята для курсантів-першокурсників та слухачів Курсів створив військовий оркестр 184-го Навчального центру під керівництвом військового диригента майора Антона Якубовича.

До слова, серед цьогорічних першокурсників Національної академії сухопутних військ 8 кандидатів у майстри спорту, а 19 юнаків та дівчат мають з різних видів спорту спортивні розряди.

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