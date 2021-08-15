ОСТАННІ НОВИНИ

Уряд Афганістану заявляє про мирну передачу влади «Талібану»

Ольга Денисяка

|

В Афганістані таліби проводять наступ на столицю Кабул з усіх напрямків, афганський уряд заявив про «мирний перехід влади». Про це повідомляє Європейська правда із посиланням BBC.

Виконуючий обов’язки міністра внутрішніх справ Афганістану у зверненні по телебаченню заявив, що буде «мирний перехід влади» до перехідного уряду. Він сказав, що Кабул не зазнає нападу.

Інформаційне агентство Associated Press з посиланням на представника Афганістану заявило, що переговірники «Талібану» прямують до президентського палацу, щоб підготуватися до «передачі» влади.

Реклама партнерів

Раніше керівники талібів наказали утриматися від насильства у Кабулі, дозволити безпечний вихід усім, хто бажатиме залишити місто.

У неділю вранці таліби оголосили про взяття під контроль важливого стратегічного міста Джелалабад, який дає їм контроль над дорогою, яка веде до пакистанського міста Пешавар, однією з головних магістралей в Афганістані.

У суботу таліби захопили місто Мазарі-Шаріф на півночі країни. Обидва міста були взяті під контроль з невеликими бойовими діями.

Президент Афганістану Ашраф Гані проводить екстрені переговори з представником США Залмаєм Халілзадом та високопосадовцями НАТО.

За даними AFP у районі посольства США в Кабулі приземляються гелікоптери. Співробітників посольства переправляють в аеропорт, де американці посилили свою присутність кількома тисячами військових.

Аеропорт Кабул наразі єдиний шлях з країни після того, як таліби взяли під контроль останній прикордонний перехід у неділю в Торхамі. Міністр внутрішніх справ Пакистану повідомив, що Пакистан припинив транскордонний рух там після захоплення бойовиками.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році

На засіданні 13 серпня виконавчий комітет Львівської міської ради офіційно запровадив автоматизовану систему оплати прої...

Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?
Вероніка РОЙ
Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?

У неділю, 8 серпня, у Токіо завершилися тридцять другі літні Олімпійські ігри. Україну на головній спортивній події план...

«Татарівську ватру» запалено! «АТБ» допомогла провести один із головних етнофестивалів Прикарпаття
Анастасія ПИЖ
«Татарівську ватру» запалено! «АТБ» допомогла провести один із головних етнофестивалів Прикарпаття

Минулого вікенду Західна Україна відпочивала серцем і душею. У селі Татарів Івано-Франківської області відгуло потужне г...

Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області
Анастасія ПИЖ
Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області

Невдовзі виповниться п'ять років відтоді, як торговельна мережа «АТБ», що є найпотужнішою в Україні, відкрила перші мага...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів